Maradona, l’omaggio del tennis argentino. Del Potro e Schwartzmann: “Per sempre D10S”

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito duramente l’Argentina. Il Pibe de oro è stato molto più di un grande campione: vincendo la Coppa del mondo nel 1986 è diventato una vera e propria leggenda, un’icona per i tifosi dell’Albiceleste. E tutto lo sport del paese sudamericano ha finito per ispirarsi fortemente a lui. Molti tennisti argentini sono rimasti in contatto con Maradona. Tra questi c’è sicuramente Juan Martin Del Potro. Il vincitore dello US Open 2009 ha affidato a Twitter i suoi pensieri: “Sento che ritorni al posto che ti appartiene, il Paradiso. Per me non morirai mai. Riposa in pace”.

“TI AMO, DIEGO”

Tra i tanti tweet c’è anche quello di Diego Schwarzmann. Il finalista nell’ultima edizione dell’ATP di Roma e partecipante all’ATP Finals ha commentato: “E come fai a non chiamarti Diego? Ti amerò per sempre D10S”.