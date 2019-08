Murray ci riprova: a Cincinnati giocherà nel singolo

Andy Murray non molla. Il tennista scozzese aveva annunciato il ritiro dalle competizioni ad inizio anno, con uno struggente saluto agli Australian Open. L’ultimo torneo avrebbe dovuto essere, sulla carta, Wimbledon. Ed invece il vincitore di tre Slam si è sottoposto ad un intervento all’anca destra che si è rivelato prezioso per tornare su buoni livelli di forma. Attualmente Murray sta disputando un’ottima stagione nel circuito del doppio, giocando talvolta insieme al fratello Jamie. Ora l’annuncio che sorprende ancora una volta il mondo del tennis: Andy ci riprova. Tornerà a giocare una partita di singolo dopo la sconfitta australiana contro Roberto Bautista Agut. Lo farà a Cincinnati. Un modo per capire se la sua rincorsa ai fasti di un tempo è destinata a proseguire o se il tennista virerà definitivamente sul doppio.