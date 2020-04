Murray prende in giro Nadal: “Puoi vincere 52 Roland Garros, ma su Instagram…”

Buona la prima. Anzi no, forse è meglio riprovare. Rafael Nadal rompe il ghiaccio e imita Novak Djokovic lanciandosi nelle dirette Instagram. Tuttavia lo spagnolo non sembra ancora aver preso del tutto il controllo del mezzo di comunicazione, come si è notato nel corso del collegamento insieme all’amico e rivale Roger Federer. Le sue difficoltà sono state prontamente sottolineate da Andy Murray. Lo scozzese, numero 1 al mondo nel 2016, non ha esitato a prendere in giro il fuoriclasse spagnolo: “Potrà vincere 52 Roland Garros, ma non sa come far funzionare Instagram”. Un siparietto che ha strappato un sorriso allo stesso Nadal ed è diventato virale tra i fans.