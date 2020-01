Nadal, che sportività: non festeggia e saluta gli avversari eliminati

Vincere e dare lezione di grande sportività. Nel tennis non è inusuale e Rafael Nadal si conferma un campione in campo e fuori. Lo spagnolo ha conquistato il punto della vittoria della sua nazionale contro la Georgia nell’ATP Cup, il nuovo torneo per squadre. Tuttavia, una volta battuto l’avversario Nikoloz Basilashvili, ha preferito non lasciarsi andare all’esultanza meritata dopo il 6-3, 7-5 rifilato al georgiano. Anzi, ha deciso di omaggiare gli sconfitti andando a salutare uno ad uno i componenti del team rivale. Un gesto di grandissimo fair play.