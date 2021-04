Nadal deluso dal Real Madrid: “Abbiamo perso la Liga. Rimane la Champions”

Il tennista numero 2 al mondo esterna le sue sensazioni

Anche molti sportivi più famosi sono tifosi di una squadra di calcio. Tra questi c'è sicuramente Rafael Nadal : nonostante il passato da difensore del Barcellona di uno degli zii, il tennista spagnolo ha preferito il Real Madrid . Uno smacco per i catalani, un orgoglio per i Blancos. Tuttavia il fuoriclasse maiorchino, numero 2 al mondo dietro a Novak Djokovic, è molto esigente con la sua squadra e non sembra transigere sul rendimento di alto livello.

Le telecamere di Movistar + infatti hanno ripreso Nadal mentre commentava l'andamento del Real durante la pausa di un allenamento. Il tennista si è lasciato scappare una frase eloquente: "Con i due punti persi nell'ultimo turno, la Liga è ormai compromessa. Non ci resta altro che la Champions. Solo la Champions". A chi gli fa notare come servano rinforzi in vari reparti, Nadal spiega: "Servirebbero molte altre cose". Un messaggio forte e chiaro per i Blancos.