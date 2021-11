Naomi Osaka scioccata per la scomparsa della star del tennis cinese Peng Shuai

Lo scorso 2 novembre la 35enne tennista aveva raccontato, sull'account ufficiale su Weibo, di aver avuto tre anni fa, rapporti sessuali forzati con uno dei politici più potenti della Cina

Cresce sempre più la preoccupazione per le sorti della tennista cinese 35enne Peng Shuai della quale non si hanno più notizie dallo scorso 2 novembre. Proprio quel giorno l'atleta aveva denunciato pubblicamente sul social network Weibo (equivalente cinese di Twitter) di aver subìto violenze sessuali da parte dell’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli, uno dei politici più noti e potenti del paese, da qualche anno ritiratosi dalla vita politica. Peng è considerata in Cina una stella del tennis visto che è stata anche ex numero uno al mondo di doppio. A partire dal 4 novembre, la Cina aveva bloccato ogni riferimento a questo messaggio attribuito a Peng e la censura lo ha cancellato dall'internet cinese. Gli screenshot si sono diffusi a macchia d'olio in Cina e da allora, la giocatrice non ha più comunicato o fatto apparizioni pubbliche.