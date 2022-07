Sinner-Alcaraz Wimbledon diretta e streaming: orario e dove vederlo

Grande attesa per il match tra giovani talenti.

Redazione ITASportPress

Grande emozione e attesa per le sfide odierne a Wimbledon. Quello di oggi è un giorno importante per il torneo. Infatti oggi domenica 3 luglio si celebrano i cento anni del Campo Centrale. Ci saranno tanti ex campioni in campo e sulle tribune dove sarà una grande festa resa tale dai match in programma. Tra questi anche quello tra Sinner-Alcaraz che farà da ciliegina sulla torta alla giornta.

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che scenderanno in campo orientativamente attorno le ore 16:30, potrà essere seguita live a Wimbledon ma anche in tv.

Sinner-Alcaraz Wimbledon: dove vederla

L'orario preciso di Sinner-Alcaraz non c'è e non può esserci perché la sfida sarà la seconda della giornata sul Centrale e inizierà solo dopo il termine di Watson-Niemeier, match degli ottavi femminili. Solo successivamente toccherà all'italiano e allo spagnolo darsi battaglia. L'orario d'inzio potrebbe essere dalle 16.30 in poi.

Si potrà seguire il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in diretta TV su Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno), ma dalle 18:00 in poi (perché in precedenza sarà trasmesso il Gp Silverstone di F1), e 205 (Sky Sport Tennis). In streaming Sinner-Alcaraz sarà visibile live su Sky Go e Now. Inoltre la partita degli ottavi di finale di Wimbledon si potrà vedere anche in differita sin chiaro su Supertennis, dalle ore 21.