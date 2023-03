Sinner: “Migliorato negli ultimi mesi ma ho bisogno di 2-3 stagioni per essere al top”

Il sogno di Jannik Sinner di conquistare la finale nel Masters 1000 di Indian Wells è svanito in quel set-point mancato del primo set della semifinale contro Carlos Alcaraz, ma il numero uno azzurro può comunque essere soddisfatto di come è andata e dell’ennesimo torneo positivo di questa prima parte di 2023. Le parole dell’altoatesino in conferenza stampa: "Ci sono state alcune occasioni che non sono riuscito a cogliere. Soprattutto nel primo set, ma è andato tutto molto veloce. Il tennis è così. Una delle differenze l’ha fatta il servizio: non sono riuscito a servire come potrei, tenendo percentuali basse . È dura vincere una partita così importante senza l’aiuto del servizio”.

“Sono comunque ottimista – ha aggiunto – perché mi accorgo di essere molto vicino a un giocatore come lui nonostante senta di dover ancora migliorare molto, in particolare nei movimenti in campo -riporta supertennis.tv-. Posso spostarmi ancora più rapidamente e mi auguro di riuscirci presto. Negli ultimi mesi sono migliorato molto, ma l’obiettivo è essere un giocatore ancora diverso nel giro di un anno. Ho bisogno di ancora 2-3 stagioni per arrivare al top fisicamente e lo devo accettare, anche se per me è difficile visto che mi alleno sempre per competere al massimo. Comunque è stato un torneo positivo: ho battuto un top-5 e ho giocato alla pari con Carlos che ha vinto solo 4 punti più di me. Siamo ottimisti”.