Sonego conquista il torneo ATP 250 di Metz: battuto in due set Bublik

Sonego conquista il terzo titolo in carriera, il primo sul duro. Nel secondo set il pubblico fischia Bublik che si lancia in una serie di giocate discutibili

Misurato, efficace, brillante. A Metz è tornato il miglior Lorenzo Sonego, che ha fatto ballare i tifosi francesi. Il torinese ha completato la miglior settimana del 2022. In finale ha battuto Alexander Bublik 76(3) 62 diventando il quarto italiano a conquistare un titolo ATP nel 2022. Dopo Matteo Berrettini (Stoccarda e Queen's), Lorenzo Musetti (Amburgo) e Jannik Sinner (Umago), Sonego ha festeggiato nell'ATP 250 francese il suo primo titolo sul cemento. Finora, infatti, nel circuito maggiore aveva trionfato nel 2019 ad Antalya sull'erba e nel 2021 a Cagliari sulla terra rossa.

Bello e intenso l'abbraccio con il coach Arbino per un risultato che lo riporterà in Top 50, al 44° posto nel ranking ATP. Ovvero, appena tre posizioni sotto Bublik che ha perso la sesta finale sulle sette disputate in carriera.