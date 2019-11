Tennis, Atp Finals: Federer k.o. all’esordio

Esordio con sconfitta per Roger Federer nelle Atp Finals, scattate oggi sul campo veloce indoor della “O2 Arena” di Londra. Il tennista svizzero, numero 3 del mondo, si e’ arreso di fronte all’austriaco Dominic Thiem, quinto nel ranking internazionale, col punteggio di 7-5 7-5. Era la seconda gara del “gruppo Borg”, dopo il ko del 23enne romano Matteo Berrettini contro il serbo Novak Djokovic (6-2 6-1, in un’ora e 4 minuti di gioco). Oggi in scena le prime sfide del “gruppo Agassi”, ovvero Medvedev-Tsitsipas e Nadal-Zverev.