Tennis, ATP Finals: Medvedev rimonta Thiem e diventa il Maestro

From zero to hero. Dalle zero vittorie dell’anno scorso al trionfo del 2020. Daniil Medvedev si toglie la più bella soddisfazione della carriera conquistando le ATP Finals. Il russo si impone in finale in tre set contro l’ottimo Dominic Thiem prendendosi la rivincita della semifinale dello US Open, vinta dall’austriaco. Inoltre è anche l’unico giocatore ad aver vinto tutte le partite di questa edizione del Master di fine stagione.

RIMONTA

Inizialmente le cose non si mettono bene per Medvedev. Il russo non trova il break sul primo turno di battuta dell’avversario e sul 2-2 perde il servizio. Thiem non sbaglia mai e conquista il primo set per 6-4. Nel secondo incontro regna l’equilibrio e i due arrivano al tie break. Qui Thiem perde lucidità e cede per 7-2. Medvedev cambia passo e trova il break vincente nel terzo set rompendo l’equilibrio sul 2-2. Il russo non si volta indietro e conquista meritatamente la vittoria.