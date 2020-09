Tennis, Djokovic dimentica New York: quinto trionfo agli Internazionali d’Italia

La notte sfortunata e folle di New York sembra ormai alle spalle per Novak Djokovic. Il campione serbo era stato squalificato agli ottavi degli US Open per aver colpito involontariamente una giudice di linea in un gesto di stizza. Un episodio particolare che ha rimesso il numero 1 al mondo al centro delle critiche. Tornati sulla terra rossa, però, “Nole” si è confermato un extraterrestre e ha ripreso a macinare successi. Oggi, nella finale degli Internazionali d’Italia, a Roma, contro l’argentino Diego Schwartzman, è arrivato il quarto trofeo dell’anno, il numero 36 nei Master 1000 (record).

LA FINALE

Non è stata una passeggiata piegare il sudamericano. Peraltro il cammino di Schwartzman parlava chiaro, con gli scalpi illustri di Rafael Nadal ai quarti e di Denis Shapovalov in semifinale. Proprio il piccolo argentino si è portato avanti nel primo set, grazie a una partenza sprint: 3-0 con due break di vantaggio. Pronta rimonta di Djokovic e parità a quota 3, prima dell’allungo nel finale, con il 7-5 conclusivo. Nella seconda frazione equilibrio fino al 3-3. Poi Novak non ha più sbagliato una pallina e si è imposto per 6-3. Per “Nole” è anche il quinto successo in carriera in Italia.