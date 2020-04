Tennis, Fognini: “Vorrei tornare a giocare, ma mi sembra molto difficile”

Anche il tennis deve fermarsi di fronte all’emergenza Coronavirus. Tra coloro che fremono per poter tornare in campo c’è anche Fabio Fognini. Il tennista ligure un anno fa trionfava a Montecarlo, conquistando il suo primo Master 1000 in carriera. “Fogna” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “In questo momento sto sentendo diversi miei colleghi. Tra gli stranieri mi sento con Feliciano Lopez, Wawrinka e Dimitrov. Gli ho chiesto cosa pensassero anche loro di questo momento. La cosa principale è che lo stop finisca e si inizi di nuovo a giocare, anche se attualmente la vedo una cosa molto difficile”.