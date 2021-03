Tennis, incredibile Rublev: in semifinale… senza aver mai giocato!

Nel tennis, una delle grandi preoccupazioni per i giocatori è sicuramente rappresentata dal sorteggio. La strada per arrivare fino alla finale è spesso ricca di insidie e spesso avere un tabellone favorevole può aiutare a risparmiare energie preziose. Quello che è accaduto ad Andrey Rublev, però, è davvero clamoroso. Il russo è approdato alla semifinale dell’Atp di Doha senza giocare nemmeno una partita.

COINCIDENZE

Rublev partiva dal terzo turno in questo Atp 250 con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato un anno fa sul cemento del Qatar. Il tennista, però, si è ritrovato fondamentalmente disoccupato in questi due giorni: infatti i suoi avversari sono stati costretti a ritirarsi. Dapprima è toccato al francese Richard Gasquet abbandonare la gara per un problema a una gamba. Poi è stata la volta dell’ungherese Marton Fucsovic. Non era mai accaduto nella storia dell’Atp che un giocatore finisse tra i primi quattro senza aver mai giocato.