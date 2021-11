Tennis, Italia-USA 2-0: dopo Sonego anche Sinner vince

Al Pala Alpitur di Torino gli azzurri si aggiudicano la prima sfida del “Gruppo E”.

L’Italia supera 2-0 gli Stati Uniti nella sfida valida per il “Gruppo E” delle Davis Cup by Rakuten Finals in corso sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Nel primo singolare, quello tra i numeri due dei rispettivi team, Sonego ha infatti sconfitto per 63 76(4), in poco meno di un’ora e mezza di partita, Reilly Opelka. Nel secondo singolare, quello tra i numeri uno, Jannik Sinner, anche lui all'esordio in Davis, ha chiuso il discorso liquidando 62 60, in appena 62 minuti di gioco, John Isner. Nel doppio conclusivo in campo Fabio Fognini e Lorenzo Musetti - quest’ultimo preferito a Simone Bolelli da Filippo Volandri, neo capitano dell’Italdavis al debutto in panchina - opposti a Rajeev Ram/Jack Sock.