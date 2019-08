Tennis, Kyrgios dà spettacolo: chiede ad una fan dove piazzare l’ace

Nel bene o nel male Nick Kyrgios è il protagonista. Il tennista australiano di origini greche continua la sua marcia trionfale nel torneo del Washington Open. In semifinale affronterà l’amico Stefanos Tsitsipas. Ai quarti, invece, si è sbarazzato in due set di Norbert Gombos. Lo show è arrivato al match point. Kyrgios ha chiesto ad una spettatrice, probabilmente una sua fan, dove piazzare l’ace della vittoria. Una volta eseguito il servizio vincente, il ragazzo classe 1995 è corso ad abbracciare la tifosa seduta in prima fila. Un siparietto simpatico che ha trovato l’applauso ed il consenso di parte del pubblico presente.