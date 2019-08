Tennis, follia Kyrgios: distrugge una racchetta e la regala ad un bambino

Nick Kyrgios colpisce ancora. Il tennista australiano di origini greche si è reso protagonista di uno show alla rovescia nel corso del match contro Gilles Simon. Nel corso della sfida valevole sedicesimi di finale del Washington Open, vinta per 6-4, 7-6, il giocatore si è lasciato andare ad un violento sfogo per qualche occasione mancata di troppo. La furia di Kyrgios si è sfogata sulla racchetta, letteralmente fatta a pezzi. Tuttavia, successivamente, Nick si è lasciato andare ad un gesto totalmente irrazionale: l’australiano ha pensato bene di regalare l’attrezzo ormai distrutto ad un piccolo fan. Un’uscita decisamente atipica, perfettamente in linea con un personaggio come lui.