Tennis, niente Wimbledon nel 2020: lo Slam su erba viene cancellato

La notizia era nell’aria, ma ora arriva l’ufficialità: il torneo di Wimbledon non si svolgerà in questo 2020. Troppo grave l’emergenza Coronavirus che si sta abbattendo su tutto il pianeta e attualmente non permette di poter organizzare serenamente alcun evento sportivo. Il terzo Slam dell’anno, nonché l’unico su erba, si arrende e rimanda lo svolgimento al 2021: “Con grande dispiacere annunciamo che i 134esimi Championships previsti nel 2020 sono stati cancellati. L’edizione si svolgerà dal 28 giugno all’11 luglio 2021. I nostri sforzi saranno ora rivolti a fronteggiare l’emergenza e supportando quanti colpiti dal Coronavirus”.