Tennis, rimandata anche la Laver Cup: si disputerà nel 2021

L’emergenza Coronavirus continua a costringere vari sport a rinviare o cancellare tanti appuntamenti. Anche il tennis non è esente: Wimbledon non si disputerà in questo 2020 e il Roland Garros, posticipato a settembre, resta comunque in dubbio. Oggi è arrivato l’annuncio di una nuova cancellazione. Infatti anche la Laver Cup non disputerà in questa stagione. La manifestazione che contrappone i tennisti europei a quelli del resto del mondo, con le squadre capitanate rispettivamente da Bjorn Borg e John McEnroe, si svolgerà a Boston dal 24 al 26 settembre 2021.

FEDERER – Roger Federer, promotore di questa iniziativa, ha commentato la notizia: “E’ un peccato aver dovuto posticipare la Laver Cup di un anno, ma è stata la cosa giusta da fare vista la situazione. Nonostante la cattiva notizia, sono felice che il TD Garden sarà la casa della Laver Cup nel 2021 e non vedo l’ora di potervi giocare per la prima volta il prossimo anno”.