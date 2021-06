Tennis, scandalo scommesse al Roland Garros: arrestata Yana Sizikova

Brutta vicenda nel tennis

Le forze dell'ordine inoltre hanno perquisito anche la camera d'albergo di Sizikova, che è al centro di un'inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate. Da quanto si apprende, al centro dell'interesse della giustizia francese, il match di doppio del primo turno che l'anno scorso la tennista russa ha giocato in coppia con l'americana Madison Brengle contro le romene Andreea Mitu e Patricia Maria.

Se le romene, favorite, avevano rispettato i pronostici vincendo (7-6, 6-4), i sospetti si erano concentrati sul 5° gioco del 2° set. Questo perché diverse migliaia di euro erano state scommesse da diversi operatori on line, e in diversi paesi, sulla vittoria in quel game da parte delle romene. Le avversarie avevano sbagliato tutte le palle di servizio. In particolare, la Sizikova era incappata in due doppi falli ottenendo un solo punto in tutto il game.