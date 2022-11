Tennis, Sinner rinuncia alla Coppa Davis: “Sono molto triste”

Tanta amarezza e forte delusione per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino non sarà a Malaga per le finali di Coppa Davis. Sinner ha annunciato la notizia attraverso il suo profilo Twitter. "Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra" ha scritto l'azzurro. Protagonista a Bologna durante gli incontri del girone, Sinner rinuncia dunque a partecipare alla fase finale della manifestazione che per l'Italia si aprirà con il quarto di finale contro gli Stati Uniti.