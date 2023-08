Tennis, Sinner vince l’Atp di Toronto: battuto De Minaur 6-4, 6-1

Jannick Sinner ha vinto il suo primo titolo importante conquistando l'Atp di Toronto. L'altoatesino è campione di un Masters 1000 dopo aver battuto per la quinta volta in carriera Alex De Minaur, 6-4 6-1. Una vittoria netta che porta Sinner al numero 6 del ranking mondiale eguagliando la miglior classifica di Matteo Berrettini che ci era arrivato nel 2021, l’anno della finale di Wimbledon. A Torontor Sinner ha conquistato l'83esimo trofeo per il tennis italiano maschile nell'Era Open.