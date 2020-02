Troppo Medvedev per Sinner: l’azzurro cede in tre set a Marsiglia

Non basta un avvio da sogno a Jannik Sinner per avere la meglio su Daniil Medvedev. Negli ottavi dell’Atp 250 di Marsiglia il giovanissimo altoatesino, vincitore dell’ultima edizione dell’Atp Next Gen, parte alla grande contro il numero 5 e in 24 minuti gli rifila un sonoro 6-1. La scoppola sveglia l’orgoglio del russo, trionfatore nei Master 1000 di Cincinnati e Shanghai nella scorsa stagione. Così il secondo set diventa un monologo di Medvedev che risponde con un 6-1 all’esordio shock. Nel terzo parziale Sinner lotta, ma l’esperienza della testa di serie numero 1 del torneo fa la differenza. Medvedev chiude 6-2 e si qualifica ai quarti di finale.