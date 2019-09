US Open, capolavoro Berrettini: batte Monfils e va in semifinale

Matteo Berrettini non si ferma più. L’azzurro continua il suo straordinario cammino allo US Open e raggiunge la semifinale. Clamorosa impresa per il tennista romano che supera dopo una durissima battaglia il francese Gael Monfils. Berrettini è bravo a non farsi prendere dal panico quando subisce la miglior partenza del transalpino, bravo a conquistare il primo set con il punteggio di 6-3 e a portarsi avanti di un game nel secondo. Poi la rimonta e la vittoria con lo stesso risultato, ma a parti invertite. Nel terzo set non c’è storia: Matteo rompe presto l’equilibrio ed allunga, chiudendo 6-2. Sembra fatta, ma nel quarto set arriva la reazione veemente di Monfils che non lascia scappare l’avversario e piazza il break decisivo in apertura concludendo con un netto 6-3. Si va alla quinta partita. Berrettini strappa il servizio al francese al sesto game e si crea l’opportunità di mettere fine al match, Il controbreak di Monfils riporta la partita in parità. Si va al tie break. Berrettini va avanti 4-1, vacilla e viene ripreso. Poi chiude 7-5. E’ semifinale.