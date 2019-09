US Open, trionfa Nadal: Medvedev battuto dopo una battaglia epica

Rafael Nadal piega Daniil Medvedev in finale 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, vince a Flushing Meadows per la quarta volta ed è a uno Slam da Federer.

Dopo quasi cinque ore di gioco, Nadal è il nuovo campione degli US Open 2019! Lo spagnolo trionfa per la quarta volta nella Grande Mela contro il meno considerato della Next Gen: Daniil Medvedev, nuovo numero 4 al mondo. Una finale unica durata quasi cinque ore – ben 4 e 51 minuti – in un match incerto fino all’ultimo: il 19 volte campione Slam, a -1 da Roger Federer, vince 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 al terzo tentativo dopo due errori con il dritto che hanno dato addirittura la palla break al russo, ma che Rafa è stato capace di annullare.

Una partita che sembrava essersi messa subito bene per il maiorchino ma che ha visto la pronta reazione del rivale. Alla fine, però, è Nadal a trionfare e godersi il presente. Il futuro, sembra poter essere tutto di Medvedev alla quarta finale di fila, di cui solo una vinta.