Williams in lacrime: ritiro contro la Andreescu in finale a Toronto

Non c’è pace per Serena Williams. Dopo aver perso nettamente la finale di Wimbledon per mano di Simona Halep, è arrivata una nuova delusione nell’ultimo atto del Master 1000 di Toronto. Anche stavolta è stata una tennista rumena a sollevare davanti a lei il trofeo della vincitrice: si tratta della sorprendente diciannovenne Bianca Andreescu. Tuttavia, stavolta la resa della campionessa statunitense non è arrivata di fronte alle giocate dell’avversaria, ma per un problema fisico. Infatti, la Williams ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio alla spalla dopo quattro game, quando era sotto 3-1. La Andreescu ha compreso la gravità della situazione ed ha consolato la rivale, disperata fino alle lacrime per l’inconveniente.