Wimbledon, impresa Djokovic: batte Kyrgios in quattro set ed è campione

Si è chiusa con la vittoria di Novak Djokovic il torneo di Wimbledon. Il serbo ha battuto in rimonta l'australiano Nick Kyrgios conquistando per la settima volta, la quarta consecutiva, la coppa con le orecchie. Il serbo si impone con i parziali di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6: per lui si tratta della 21^ vittoria in uno Slam, ora Nadal è a una sola lunghezza. Una prova di forza di Nole che contro l'estroso australiano ha dimostrato solidità e grande forza mentale.