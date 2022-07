Wimbledon, Sinner batte Alcaraz in quattro set e approda ai quarti

Jannik Sinner oggi pomeriggio negli ottavi di finale a Wimbledon, terzo Slam del 2022, che si sta disputando sui prati dell’All England Club di Londra, ha battuto in quattro set (6-1, 6-4, 6-7, 6-3) Carlos Alcaraz, n.7 del ranking e 5 del seeding, alla sua seconda esperienza nello Slam londinese. Vittoria non agevole come nelle previsioni contro il 19enne di El Palmar (Murcia) che si era aggiudicato entrambi i precedenti - piuttosto combattuti - con Sinner, disputati al primo turno del Challenger sulla terra di Alicante nel 2019 ed al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor) lo scorso anno. Ma oggi la rivincita che vale i quarti di finale di Wimbledon. "Carlos è un avversario difficile e una persona squisita - ha detto Sinner -. Ho vinto cercando di fare del mio meglio anche quando mi sono trovato in difficoltà".