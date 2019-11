Wozniacki come Pamela Anderson: la tennista diventa una sexy bagnina

C’era una volta il mito di “Baywatch”, la serie televisiva dedicata ai salvataggi di una squadra di bagnini a Malibù che dominò la scena per tutti gli Anni ’90. La figura di Pamela Anderson deve aver influenzato anche Caroline Wozniacki. La tennista danese, ex numero uno al mondo, è nota anche per la sua bellezza e sui social è una vera e propria star. E così a sorpresa ha deciso di deliziare i propri fan con due scatti davvero incantevoli: Caroline ha deciso di emulare la bagnina più famosa e sexy indossando lo stesso costume rosso. E i followers apprezzano decisamente…