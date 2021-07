Tokyo 2020, Pellegrini, l’atleta senza medaglie ma con un milione di euro

Popolarità senza precedenti per la campionessa olimpionica che ha deciso di chiudere la carriera

Federica Pellegrini non porta a casa medaglie d'oro dal Giappone, ma è sicuramente una delle atlete più popolari del nuoto mondiale. Con la quinta finale olimpica conquistata, le sue lacrime, l’annuncio del fine carriera e della sua relazione con l’allenatore Matteo Giunta, la nuotatrice Federica Pellegrini ha catalizzato l’attenzione dei media italiani raccogliendo quasi 10 mila citazioni. La Pellegrini con il settimo posto di Tokyo 2020, ha lasciato il nuoto agonistico dopo aver messo in bacheca un argento (Atene 2004) e un oro (Pechino 2008) olimpici. E' suo il record mondiale nei 200 stile libero femminile. La campionessa olimpionica, come riporta il Sole 24 Ore, dopo aver chiuso la carriera si concentra su altri traguardi: nuove sponsorizzazioni e show business e che l’ha resa un’icona globale e, più prosaicamente, la «ragazza da un milione di dollari»: è questa la cifra che il 2021 porterà a Federica Pellegrini, tra contratti e ingaggi nelle molte attività seguite in questo momento.

TINTO BRASS - Il noto regista di film erotici voleva sul set la Pellegrini "Il sorriso sornione di Federica Pellegrini è il sorriso che io attribuisco alle persone sessualmente soddisfatte. Come quello della Gioconda, che sono convinto avesse appena fatto l'amore quando Leonardo la ritrasse". Lo disse il regista veneziano in un'intervista a "Chi". "Il petto della Pellegrini? Mortificato dai costumi, ma in realtà è bello e abbondante. Per non parlare di quella parte a me particolarmente cara che è il fondoschiena e che lei ha sicuramente sodo. Federica sarebbe stata perfetta per qualche mio film". La Pellegrini naturalmente disse "No grazie" a Brass. "Mi hanno fatto molto piacere i complimenti di Tinto Brass, ma non sono ancora pronta per un film con lui”.