Tour de France 2019, Teuns si prende la quinta tappa, Ciccone in maglia gialla

Giornata di ribaltoni al Tour de France. La fuga arriva al traguardo dopo tanti tentativi nelle frazioni precedenti. Dylan Teuns (Bahrain Merida) entra nell’azione decisiva, non perde contatto sulle asperità di giornata e si aggiudica la quinta tappa con uno scatto negli ultimi metri della salita finale, la temuta La Planche des Belles Filles. Battuto allo sprint Giulio Ciccone (Trek Segafredo). L’azzurro può comunque consolarsi con un’enorme soddisfazione: la maglia gialla. Abdica nella classifica generale Julian Alaphilippe, staccato di 1’46” sul traguardo. Il francese arriva comunque insieme ai big.

CAPITANI – Gli uomini di classifica si marcano fino all’ultimo chilometro. Mikel Landa (Movistar) tenta l’azione ai meno 5, ma viene ripreso nel finale. Geraint Thomas (Team Sky) azzecca lo scatto in contropiede e beffa gli altri capitani, compreso il compagno di squadra Egan Bernal. Molto bene anche Thibaut Pinot (Groupama FDJ), arrivato insieme a Nairo Quintana (Movistar). Non brilla Vincenzo Nibali, apparso in leggera difficoltà negli ultimi metri.