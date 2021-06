Tour de France, Cavendish torna alla vittoria e poi piange

Successo allo sprint per il britannico che torna al successo dopo tanto tempo

Una sprint davvero poderoso e Mark Cavendish torna a vincere sulle strade del Tour de France. Il velocista della Deceuninck-QuickStep ha trionfato nella quarta tappa della Grande Boucle, la frazione per sprinter di 150 km, da Redon a Fougeres. Dopo l'arrivo il britannico è scoppiato in lacrime per la felicità. Per la classifica Mathieu Van der Poel resta in maglia gialla.