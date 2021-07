Tour de France, cronometro a Wout van Aert. Pogacar domani incoronato a Parigi

La cronometro di oggi a sorpresa a uno scalatore

Penultima tappa del Tour de France che si chiude domani a Parigi. Uno scalatore vince la prova a cronometro. E' il belga Wout van Aert, della Jumbo, ha vinto la 20/a tappa di 30,8 km da Libourne a Saint-Emilion. Il campione belga della Jumbo-Visma si aggiudica la frazione con il tempo di 35'53" ed ottiene il secondo successo in questa edizione della Grande Boucle dopo la vittoria sul Mont Ventoux. Alle sue spalle i danesi Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), secondo a 21", e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terzo a 32". Sesto l'azzurro Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), mentre Tadej Pogacar vede sfumare il bis e deve accontentarsi dell'ottavo posto. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates resta comunque leader della classifica generale e ipoteca il successo al Tour de France per il secondo anno consecutivo. Appuntamento a domani, domenica, per la ventunesima e ultima tappa di 108.4 km da Chatou a Parigi con la consueta passerella conclusiva sui Campi Elisi.