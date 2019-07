Tour de France, incidente per De Marchi: il friulano si ritira

Si è concluso alla nona tappa il Tour de France di Alessandro De Marchi. Un epilogo tanto amaro quanto doloroso per il “Rosso di Buja”. Infatti, il corridore della CCC è incappato in una brutta caduta che ha spaventato tutti. Le immagini del friulano riverso a terra con il volto sull’asfalto hanno creato apprensione, ma, fortunatamente, il ciclista non è in pericolo di vita. Non ha mai perso conoscenza ed è stato soccorso dal personale medico per via di una brutta ferita sul volto. De Marchi è stato prontamente trasportato in ospedale dove stanno verificando l’eventuale presenza di fratture. Un ritiro che fa male al Tour e al ciclismo italiano.