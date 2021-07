Tour de France, Mohoric solo al traguardo. Van der Poel sempre in giallo

Bella tappa molto combattuta nel finale la settima del Tour de France

Fuga vincente di Matej Mohoric che si aggiudica la settima tappa del Tour de France 2021, la Vierzon-Le Creusot di 249,1 km. Nella lunghissima frazione della Grande Boucle, fuga da lontano con un gruppetto di big tra cui la maglia gialla van der Poel, van Aert e Vincenzo Nibali ma a piazzare l'attacco decisivo e' lo sloveno del team Bahrain Victorious, che non trattiene le lacrime al traguardo.

Secondo posto per Stuyven (Trek-Segafredo), il leader van der Poel e' quarto nella tappa ma soprattutto fortifica la maglia gialla: Pogacar e' lontano, al secondo posto nella classifica generale ci sale il belga van Aert (arrivato insieme a van der Poel), che resiste a 30".

Balzo in avanti per un grande Vincenzo Nibali, che risale in top-10 grazie allo sforzo odierno (lo Squalo dello Stretto e' ora sesto, a 4'12"), si stacca definitivamente l'acciaccato Primoz Roglic.