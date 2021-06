Tour de France, numero di Van der Poel: vince la seconda tappa, è maglia gialla

Mathieu Van der Poel conquista la vittoria nella seconda tappa del Tour de France

Mathieu Van der Poel conquista la seconda tappa del Tour de France 2021. Il corridore olandese del team Alpecin Fenix si impone sul Mur de Bretagne con uno scatto devastante negli ultimi 500 metri. Imprendibile per tutti, compreso Sonny Colbrelli che aveva cercato di anticipare i favoriti nel finale. Per lo stesso Van der Poel è grandissima l'emozione perché, oltre al successo, arriva anche la maglia gialla con il primo posto. Un risultato mai riuscito al nonno Raymond Poulidor, che aveva sognato a lungo di indossare la casacca più ambita, simbolo del primato. Al termine della tappa, Mathieu si è sciolto in un lungo pianto liberatorio. Seconda posizione per Tadej Pogacar.