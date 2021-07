Tour de France, nuova volata vincente di Cavendish

Il britannico ancora protagonista al Tour de France

Ancora una volta vincente di Mark Cavendish che si aggiudica la sesta tappa del Tour de France 2021, la Tours-Chateauroux di 160.6 km. Il corridore della Deceuninck-Quick Step ha preceduto Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic) e firma il bis in questa edizione della Grande Boucle, per il successo numero 32 in carriera. Il campione britannico si porta così a sole due lunghezze dal record di Eddie Merckx.