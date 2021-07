Tour de France, Pogacar inarrestabile: tris per lo sloveno

Tadej Pogacar conquista la sua terza vittoria di tappa

Tadej Pogacar non si ferma più. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates trionfa per il secondo giorno consecutivo sulle strade del Tour de France. La maglia gialla si impone sul traguardo di Luz Ardiden con uno scatto devastante negli ultimi 500 metri dopo un duello con Jonas Vingegaard, Richard Carapaz ed Enric Mas, transitati in quest'ordine alle spalle del leader della classifica generale. Pogacar firma così la sua terza vittoria di tappa in questa Grande Boucle, la sesta nella sua storia nella corsa francese. E poi si prende anche maglia bianca e maglia a pois. Una tripletta straordinaria.