Tour de France, provocò la maxi caduta nella prima tappa: arrestata

Aveva provocato il caos nella prima tappa del Tour de France: arrestata la spettatrice

Un cartello con la scritta "Allez Opi Omi" esposto ben in vista. Doveva essere un messaggio carino rivolto a qualche parente a casa e invece è diventato la miccia che ha fatto esplodere la gara al Tour de France, anche se in senso negativo. Infatti, una spettatrice, durante la prima tappa della Grande Boucle, ha pensato bene di piazzarsi troppo a ridosso del gruppo che stava passando. Risultato: il cartello è stato urtato da un corridore, che di riflesso ha tirato giù l'intero gruppo. La responsabile dell'accaduto si è dileguata, ma le forze dell'ordine non hanno lasciato passare l'accaduto e si sono messi subito sulle sue tracce. Oggi, secondo quanto portato da Rtl, sarebbe stata arrestata e poi posta sotto custodia a Landerneau. Ora dovrà risarcire l'organizzazione del Tour de France e, qualora sorgessero altre cause, rischia anche un anno di carcere. Insomma, guai grossi, grandi come quelli che ha provocato questa spettatrice.