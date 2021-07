Tour de France, Teuns vince la tappa. Pogacar schianta la concorrenza

Tadej Pogacar è sempre più leader della classifica generale

Spettacolo e divertimento al Tour de France. Dylan Teuns fa sua l'ottava tappa della corsa francese con un'azione da lontano. Seconda posizione per Ion Izagirre, davanti a Michael Woods. La scena, però, è tutta per Tadej Pogacar, che mette a segno un colpo importantissimo in ottica classifica generale. Infatti il corridore dell'UAE Team Emirates si esalta con un numero di alta scuola, attaccando ai meno 30 dal traguardo e levandosi di ruota Richard Carapaz. Quindi una lunga rincorsa alle prime posizioni, rimontando circa 20 ciclisti. Ora è primo in classifica generale e il margine di vantaggio sulla concorrenza è già enorme: oltre 3'. Il Tour de France conosce un nuovo dominatore.