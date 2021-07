Tour de France, Van Aert epico: trionfa nella tappa del Ventoux

Wout Van Aert conquista la vittoria nell'undicesima frazione

Sulla carta, Wout Van Aert non era tra i favoriti nell'undicesima tappa del Tour de France. Eppure il campione belga in linea si è imposto in una frazione di montagna durissima, con la doppia scalata al Mont Ventoux. Il gigante delle Alpi ha incoronato l'ex campione di ciclocross che è andato presto in fuga, accumulando fino a 5' di vantaggio. Nella seconda ascesa, Van Aert ha amministrato questa dote e si è imposto in discesa. Alle sue spalle la coppia composta da Bauke Mollema e Kenny Elissonde. Trema la maglia gialla Tadej Pogacar. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates va in difficoltà nel finale della seconda scalata sotto i colpi di uno scatenato Jonas Vingegaard, ma si salva in discesa e mantiene saldamente il primato della classifica generale.