Tour de France: vince De Gendt, Alaphilippe torna in giallo

Giornata di ribaltoni al Tour de France. Thomas De Gendt azzecca l’azione vincente attaccando da lontano. Il belga della Lotto-Soudal si conferma attaccante nato e diventa imprendibile per tutti gli altri. Alle sue spalle, sul traguardo di Saint-Étienne, fa festa la Francia, che il 14 luglio potrà contare su un transalpino in maglia gialla. Si tratta di Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) che strappa il primato a Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) chiudendo terzo alle spalle del connazionale Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Il tandem francese ha attaccato ai meno 12 sull’ultima asperità di giornata facendo il vuoto e staccando il resto della concorrenza. Perdono 20″ gli altri big, da Geraint Thomas ad Egan Bernal, da Nairo Quintana a Romain Bardet. Si stacca invece Vincenzo Nibali, che perde oltre 4 minuti. Alaphilippe è la nuova maglia gialla per 14″.