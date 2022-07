Tour de France, vince Groenewegen, in giallo Van Aert

La terza tappa del Tour de France è andata a Dylan Groenewegen vittorioso al fotofinish. La Vejle-Soenderborg, lunga 182 chilometri premia l'olandese bravo nello spunto finale. Il belga Wout Van Aert, secondo sul traguardo, ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale. Terzo Jasper Philipsen davanti a Peter Sagan. In top-10 anche l'italiano Alberto Dainese, che chiude settimo. Una caduta a circa 10 chilometri dall'arrivo ha coinvolto - senza conseguenze, se non il alcuni secondi di ritardo - due big come il colombiano Nairo Quintana e Damiano Caruso.