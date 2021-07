Tour, ultimo sprint è di Van Aert. A Parigi Pogacar è il re della Grand Boucle

Capolavoro del belga che in volata conquista l'ultima tappa. Lo sloveno conquista la seconda Grande Boucle di fila

Si è concluso il Tour de France con la volata vincente di Wout Van Aert. Dopo una tappa in montagna, la cronometro anche la passerella finale da Chatou agli Champs E'lyse'es di Parigi è andata al corridore belga di Jumbo-Visma che ha preceduto nello sprint finale Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Mark Cavendish (Deceuninck Quick-Step) che conserva la maglia verde e torna a vincere la classifica a punti dopo 10 anni. Il vincitore del Tour e' ovviamente Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che si gode l'ultimo pomeriggio sulle strade della Francia e il gradino piu' alto del podio, in un Tour dominato anche nella classifica scalatori (maglia a pois) e in quella dei giovani (maglia bianca). Per lo sloveno è il secondo Tour vinto.