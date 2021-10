Tre Valli Varesine, De Marchi piega Formolo. Pogacar terzo

Alessandro De Marchi piega Davide Formolo con una volata perfetta e conquista la Tre Valli Varesine

Anche la Tre Valli Varesine parla italiano. Infatti la gara in linea di un giorno si conclude con un derby azzurro tra Alessandro De Marchi e Davide Formolo. I due sono riusciti ad azzeccare i tempi giusti per l'attacco, lasciandosi alle spalle la compagnia degli avversari più accreditati. La volata ha premiato De Marchi, che ha fatto felice il team Israel Start-Up Nation. Per l'UAE Team Emirates la soddisfazione platonica di piazzare due atleti sul podio: dietro a Formolo, c'è anche il vincitore degli ultimi due Tour de France Tadej Pogacar.