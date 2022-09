Trento, a fuoco la casa di Francesco Moser

E' andata a fuoco la casa a Trento di Francesco Moser, ex campione di ciclismo. Come riporta Rai Trentino la casa andata a fuoco è quella abbandonata in via Campotrentino, a Trento, di fronte all'azienda Selectra. L'intervento dei vigili del fuoco, alle 4.30, ha permesso di contenere le fiamme e limitare i danni. Non ci sono stati feriti. I vigili stanno cercando di risalire all'origine del rogo che ha semidistrutto un locale interno. I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito una piccola esplosione nel cuore della notte e lamentano che l'edificio è da troppi anni riparo di senza fissa dimora.