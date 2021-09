Trento capitale del ciclismo con gli Europei. Programma e dove vederli in tv

La Nazionale Italiana punta forte sul Team Relay, schierando una formazione competitiva al via

Redazione ITASportPress

Hanno preso il via questa mattina alle 9 a Trento gli Europei di ciclismo con le prime tre gare (la prima è la crono donne jr alle 9.15). Saranno ben 13 i titoli in palio fino a domenica, giorno dell’attesissima prova in linea degli uomini élite con i suoi 179,2 km: la prima parte prevede l’ascesa al Bondone fino a Candriai. Dallo scollinamento si affronterà la picchiata verso Trento, dove inizieranno gli 8 giri del circuito cittadino di 13,2 km, caratterizzato dalla salita di Povo (3,6 km al 4,7%).

L’Italia parte come una delle nazioni più accreditate per una medaglia guidata dal Campione del Mondo di specialità Filippo Ganna. Al suo fianco Alessandro De Marchi, il Campione Italiano a cronometro Matteo Sobrero e un trittico di donne agguerrite guidate da Elisa Longo Borghini con Elena Cecchini e la talentuosa Marta Cavalli. Per conquistare il primo oro della spedizione continentale, la nazionale padrone di casa dovrà però guardarsi le spalle dai temibili Paesi Bassi, che possono contare su una line-up di primo livello guidata dallo specialista Jos Van Emden, con Koen Bouwman, Bauke Mollema e le forti passiste Demi Vollering, Amy Pieters e Floortjie Mackaij. Non cederà facilmente il trono conquistato l’anno scorso nemmeno la Germania, determinata a riconfermarsi sulle strade di Trento.

È invece costretta a dare forfait all’ultimo minuto la Slovenia di Tadej Pogacar a causa della defezione di una componente femminile del team. Il vincitore degli ultimi due Tour de France avrebbe dovuto gareggiare nel Team Relay insieme alla fidanzata Urska Zigart, ma dovrà rinviare il suo esordio agli Europei di Trento a giovedì 9 settembre dove è atteso fra i favoriti per la prova a cronometro individuale élite.

DA DOMANI DICIASSETTE ORE DI DIRETTA

Già da mercoledì sarà possibile vivere l’Europeo non solo sulle strade, ma in televisione in ogni parte d’Europa – e non solo. Il Team Relay sarà infatti la prima gara prodotta in diretta, seguita giovedì dalle cronometro Elite maschile e femminile, dalle prove in linea maschile Under 23 e Donne Elite di Sabato 11 e dalla prova in linea Uomini Elite di Domenica 12 Settembre, per 17 ore di diretta complessive.

In Italia tutti gli eventi in diretta saranno proposti da Eurosport e da RaiSport, che nel weekend trasmetterà su Rai 2 le prove in linea Elite Maschile e Femminile. Domani, mercoledì, il Team Relay sarà trasmesso in diretta a partire dalle 14:30.

Ecco il programma completo con gli italiani in gara.

Oggi ore 9.15 Crono donne jr (22,4 km): Francesca Barale (A.S.D. VO2 Team Pink), Carlotta Cipressi (A.S.D. VO2 Team Pink).

ore 10.45 Crono uomini jr (22,4 km): Alessandro Romele (Ciclistica Trevigliese), Samuele Bonetto (U.C. Giorgione)

ore 14.30 Staffetta mista (km 44,8): Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Alessandro De Marchi (Israel), Matteo Sobrero (Astana), Marta Cavalli (Fdj), Elena Cecchini (Team SD Worx), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).

Giovedì, ore 9.15 Crono donne Under 23 (22,4 km): Vittoria Guazzini (Valcar-Travel&Service);

ore 10.45 Crono donne élite (22,4 km): Vittoria Bussi (Open Cycling Team), Elena Cecchini (Team SD Worx);

ore 14.15 Crono uomini Under 23 (22,4 km): Luca Coati (Qubeka Continental), Filippo Baroncini (Colpack Ballan);

ore 16 Crono pro’ (22,4 km): Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Edoardo Affini (Jumbo Visma)

Venerdì, ore 9 In linea uomini jr (km 107): Samuele Bonetto (U.C. Giorgione); Ludovico Crescioli (Casano), Manuel Oioli (A.S.D. Bike Tartaggia), Giulio Pellizzari (Asd U.C. Foligno), Alessandro Pinarello (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Alessandro Romele (Ciclistica Trevigliese), Edoardo Zamperini (Assali Stefen Omap G.S. Cadidavid).

ore 13.50 In linea donne jr (km 67): Francesca Barale (A.S.D. VO2 Team Pink), Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon), Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team), Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), Carlotta Cipressi (A.S.D. VO2 Team Pink), Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service).

ore 16.30 In linea donne U23 (km 80) Camilla Alessio (Bepink), Giorgia Bariani (Top Girls-Fassa Bortolo), Vittoria Guazzini (Valcar-Travel & Service), Barbara Malcotti (Valcar-Travel & Service), Gaia Realini (Isolmant-Premac-Vittoria), Silvia Zanardi (Bepink).

Sabato: ore 9 In linea uomini U23 (km 133) Filippo Baroncini (Colpack Ballan), Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil Desirè Fior), Luca Colnaghi (UC Trevigiani Campana Imb. Geo Tex), Gianmarco Garofoli (DSM), Edoardo Zambanini (Zalf Euromobil Desirè Fior), Filippo Zana (Bardiani CSF Faizanè).

ore 14.15 In linea donne élite (km 107): Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service), Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro/LIV Racing), Marta Cavalli (Fdj), Tatiana Guderzo (Ale BTC Ljubljana), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Erica Magnaldi (Team Ceratizit-WNT), Soraya Paladin (LIV Racing), Debora Silvestri (Top Girls-Fassa Bortolo).

Domenica:ore 12.30 In linea uomini élite (km 179): Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers); Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Diego Ulissi (Uae-Emirates).