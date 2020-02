Tuffi, ladri rubano medaglie in casa della campionessa Dallapè

Momenti di paura per Francesca Dallapè che ha vissuto una notte drammatica nella sua abitazione sulla collina di Trento. Rientrando in casa con la bimba piccola, la campionessa di tuffi (argento olimpico con la Cagnotto alle Olimpiadi di Rio) si è trovata di fronte i ladri che stavano rubando nella sua abitazione. I malviventi sono fuggiti da una finestra. Francesca Dallapè, a sua volta, ha cercato di scappare, ma nella fuga è caduto procurandosi delle ferite alla spalla e ad un fianco. Nessuna conseguenza per fortuna per la bambina. I ladri sono comunque riusciti ad allontanarsi con il cofanetto che conteneva tutte le medaglie della campionessa che milita nel Centro sportivo olimpico dell’Esercito: 8 medaglie europee, due mondiali e la più importante di tutte (al di là del valore reale): la medaglia d’argento alle olimpiadi. Il bottino è stato poi abbandonato poco distante ed è già stato recuperato dalla polizia abbandonato in un cespuglio. Indagini sono in corso da parte della squadra mobile di Trento coordinata dal Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi. Lo riporta il sito del TgrRai di Trento.