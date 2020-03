UFC, McGregor rivela: “Mia zia morta a causa del Coronavirus”

La pandemia Covid-19 continua a mietere vittime in tutto il mondo. In Serie A sono stati riscontrati casi di positività, così come successo anche in Inghilterra e Germania. Lo sport si è letteralmente fermato per cercare di arginare la diffusione del virus che in altri Stati europei sta facendo salire vertiginosamente casi di contagio.

LUTTO MCGREGOR – Tra gli sportivi colpiti personalmente dalla pandemia c’è Conor McGregor. Il campione UFC irlandese su Instagram ha postato una foto con il figlio in braccio e accanto una didascalia riguardo un lutto in famiglia provocato dal Covid-19: “Queste foto sono di qualche giorno fa in uno studio di Dublino, dovevo annunciare una mia donazione ed ero con la mia famiglia ma prima di parlare ho ricevuto la telefonata a mia madre che mi ha detto che sua sorella era morta. La mia povera zia, questo stupido f*****o virus. Riposa in pace Anne Moore, ti voglio bene“.