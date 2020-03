UFFICIALE – Le Olimpiadi sono rinviate al 2021

Dopo l’anticipazione del primo ministro giapponese Shinzo Abe, arriva l’ufficialità: i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non si disputeranno quest’anno. La manifestazione sportiva era prevista tra il 24 luglio e il 9 agosto, ma l’esplosione della pandemia di Coronavirus costringe il Cio ad accettare l’idea di rinviare la rassegna di dodici mesi. Lo ha annunciato il Comitato Internazionale con un comunicato: “I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020”.

COLLOQUIO – La decisione è arrivata dopo un colloquio tra il primo ministro Abe e il presidente del Cio Thomas Bach. Il Comitato Olimpico si era preso inizialmente un mese di tempo per valutare la situazione, ma i tanti ritiri da parte di varie delegazioni hanno creato i presupposti per il rinvio. Oggi l’incontro a distanza ha sancito la scelta di rimandare le Olimpiadi.